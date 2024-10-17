Бывший футболист «Спартака», «Химок» и ряда других клубов РПЛ Денис Глушаков заявил, что Россия — футбольная страна. По его мнению, население государства интересуется футболом.

— Россия — футбольная страна?

— Конечно! Если бы у нас было плохо, тогда не было бы футбола, клубов, сборной и матчей. А у нас есть интерес к футболу, разновидности этого вида спорта, есть чемпионы мира в пляжном футболе, — приводит слова Дениса Глушакова «Матч ТВ».

Ранее социологический вопрос показал, что за последние 15 лет в России существенно снизилась доля жителей, вовлечённых в футбол. Однако многие футбольные эксперты не согласились с мнением о падении популярности этого вида спорта.