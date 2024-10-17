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Юран: надоел «пинг-понг» между Месси и Роналду. Рад, что эта эпоха закончилась

Юран: надоел «пинг-понг» между Месси и Роналду. Рад, что эта эпоха закончилась
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Российский тренер Сергей Юран высказался о награде «Золотой мяч».

«Любая эпоха когда-то заканчивается. Если брать по-спортивному, немного надоел этот «пинг-понг» между Месси и Роналду. Это моё личное мнение. Остальные футболисты просто уходили на второй план, не имели значения. Я, наоборот, рад, что эпоха Месси и Роналду закончились. Ведь многим футболистам даётся шанс побороться за такое признание.

Ради чего футболисты проводят свою карьеру? Чтобы добиться максимальных результатов. А для футболиста признание лучшим игроком мира — это высшая степень. Будет больше конкуренции и шансов для других. Это была хорошая эпоха. Мы должны поблагодарить и Роналду, и Месси, что они подарили себя нам. Но есть и другие футболисты», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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