Ледяхов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Краснодар»

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится в субботу, 19 октября.

«Пауза всегда идёт на пользу, потому что в это время команда избавляется от своих проблем. «Спартак» подойдёт во всеоружии к игре с «Краснодаром», тем более у них был небольшой спад в последних играх. Было время перезагрузиться, наиграть варианты. Будут боеспособными.

«Спартак» может обыграть за счёт Барко, если он будет неплохо выглядеть, за счёт Бонгонда. В обороне должны сыграть более компактно и не допускать столько ошибок, сколько было в последних матчах», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.