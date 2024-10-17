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Ледяхов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Краснодар»

Ледяхов объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Краснодар»
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится в субботу, 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пауза всегда идёт на пользу, потому что в это время команда избавляется от своих проблем. «Спартак» подойдёт во всеоружии к игре с «Краснодаром», тем более у них был небольшой спад в последних играх. Было время перезагрузиться, наиграть варианты. Будут боеспособными.

«Спартак» может обыграть за счёт Барко, если он будет неплохо выглядеть, за счёт Бонгонда. В обороне должны сыграть более компактно и не допускать столько ошибок, сколько было в последних матчах», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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