Глебов: самый популярный клуб в России? «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, какой футбольный клуб является самым популярным в России.

— Самый популярный клуб России?

— «Зенит» и «Спартак».

— А если выбирать между ними?

— Не знаю, правда или нет, но, как мне кажется, на «Спартак» ходят везде, где бы он ни играл. Значит, «Спартак», — приводит слова Глебова «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день санкт-петербургский «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 11 встречах. Лидирует в чемпионате «Краснодар», второе место занимает московский «Локомотив». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют с тольяттинским «Акроном» на выезде. «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице. В следующем туре команда Станковича примет «Краснодар» на домашней арене.