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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков обменялся футболками с Шиншиллой

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков обменялся футболками с Шиншиллой
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков обменялся футболками с нападающей женской команды сине-бело-голубых Присцилой Шиншиллой.

Фото: Телеграм-канал женской команды «Зенита»

Шиншилла — коста-риканская футболистка, нападающая российского клуба «Зенит» и сборной Коста-Рики. За сине-бело-голубых 23-летняя футболистка выступает с 2024 года. Ранее в своей карьере она представляла мексиканскую «Пачуку» и шотландский «Глазго Сити».

Максим Глушенков стал игроком сине-бело-голубых в летнее трансферное окно — 2024. Российский футболист подписал контракт до конца июня 2028 года. В 10 матчах этого сезона 24-летний Максим забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

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