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Сергей Юран назвал футболиста, который больше всего заслуживает «Золотой мяч»

Сергей Юран назвал футболиста, который больше всего заслуживает «Золотой мяч»
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Российский тренер Сергей Юран высказался о претендентах на «Золотой мяч».

«Испания выиграла чемпионат Европы. Мне кажется, здесь всё соответствует тому, чтобы «Золотой мяч» выиграл Родри. Бразилия с Винисиусом сейчас ничего не выигрывает, а результаты сборной — один из определяющих факторов. На мой взгляд, Родри больше всех заслужил «Золотой мяч». Как сборная Испании, так и «Манчестер Сити» с ним и без него — две разные команды. Это определяющий футболист, что и показал чемпионат Европы.

Если брать совокупность полезности нахождения на поле и в коллективе, я просто не могу найти минусов по спортивной составляющей. Не люблю говорить про незаменимых игроков, но на данном этапе это можно применить к Родри», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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