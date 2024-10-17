Каррагер: у топ-сборной должен быть тренер из своей страны

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер считает, что топ-сборные не должны тренировать иностранные специалисты.

«Дело не только в Англии. Я не думаю, что Италия или Германия должны работать с иностранными тренерами. Как и Франция. Я, конечно, не перестану спать из-за этого (назначения Тухеля. — Прим. «Чемпионата»), но я думаю, что у сборной Англии должен быть английский тренер», — приводит слова Каррагера журналист Дэйв Окоп на своём сайте.

Ранее стало известно, что Томас Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года. Предыдущим местом работы 51-летнего Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года.