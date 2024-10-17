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Шикунов: у «Акрона» нет шансов забрать очки у «Зенита», но Дзюба может показать свою мощь

Шикунов: у «Акрона» нет шансов забрать очки у «Зенита», но Дзюба может показать свою мощь
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Артём Дзюба всегда может показать свою мощь, ведь он уникальный футболист, от которого всегда можно чего-то ждать. Не сказал бы, что для Дзюбы матч с «Зенитом» является принципиальным, ведь он поиграл за много команд. У «Акрона» нет шансов забрать очки у «Зенита», хотя всё бывает, ведь это футбол. Если брать составы команд, это несравнимые вещи», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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