Шикунов: у «Акрона» нет шансов забрать очки у «Зенита», но Дзюба может показать свою мощь

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Артём Дзюба всегда может показать свою мощь, ведь он уникальный футболист, от которого всегда можно чего-то ждать. Не сказал бы, что для Дзюбы матч с «Зенитом» является принципиальным, ведь он поиграл за много команд. У «Акрона» нет шансов забрать очки у «Зенита», хотя всё бывает, ведь это футбол. Если брать составы команд, это несравнимые вещи», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.