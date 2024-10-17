Аршавин считает, что пока рано говорить о борьбе «Локомотива» и «Краснодара» за титул РПЛ

Известный экс-футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, кто ему понравился на стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Из футболистов Аршавин выделил молодого полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, а из команд — «Краснодар» и «Локомотив».

«На старте сезона РПЛ меня порадовал Алексей Батраков, из команд — «Локомотив» и «Краснодар». Какие шансы у них опередить «Зенит» в борьбе за чемпионство в РПЛ? Рано об этом говорить. Пока они выглядят достойно, посмотрим, как это будет по весне», — приводит слова Андрея Аршавина ТАСС.

Напомним, на первом месте в таблице РПЛ идёт «Краснодар» (27 очков). На второй строчке располагается «Локомотив», который уступает «быкам» лишь по дополнительным показателям.