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Роналду в Саудовской Аравии зарабатывает в два раза больше, чем Месси в США

Роналду в Саудовской Аравии зарабатывает в два раза больше, чем Месси в США
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду зарабатывает в два раза больше, чем аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси, следует из данных американского финансово-экономического журнала Forbes.

Так, 39-летний Роналду получает в Саудовской Аравии $ 285 млн в год, в то время как Месси в Соединённых Штатах Америки — $ 135 млн. Роналду перебрался в саудовский «Ан-Наср» зимой 2023 года. Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», мадридский «Реал» и лиссабонский «Спортинг».

Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023-го. Аргентинский нападающий перебрался в американский клуб в статусе свободного агента. До этого он выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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