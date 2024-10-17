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Глушаков заявил о желании привести «Спартак» к чемпионству в статусе тренера

Глушаков заявил о желании привести «Спартак» к чемпионству в статусе тренера
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Российский футболист Денис Глушаков заявил о намерении стать тренером. Он признался, что в идеале хотел бы возглавить московский «Спартак», за который выступал в бытность футболистом. Также он отметил, что хотел бы привести красно-белых к чемпионству.

«Я учился в академии РФС. Сейчас заканчивается лицензия, надо её подтверждать. Карьера у меня на закате, хотелось бы стать тренером. Какую команду хотел бы возглавить в будущем? Сложно говорить. Надо попробовать, дано мне тренировать или нет. Посмотрим. Но хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» следующее чемпионство отпраздновал со мной как с главным тренером», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас главным тренером «Спартака» является сербский специалист Деян Станкович.

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