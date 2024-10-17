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Глебов: россиянам сложно стать основными игроками в «Зените»

Глебов: россиянам сложно стать основными игроками в «Зените»
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Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о российских футболистах в составе «Зенита». В летнее трансферное окно сине-бело-голубые закупили «пачку» игроков с паспортом РФ — Александра Соболева, Сергея Волкова, Максима Глушенкова, Евгения Латышонка и Юрия Горшкова. Однако, по мнению Глебова, россиянам тяжело закрепиться в составе «Зенита».

– «Зенит» начал покупать российских игроков. У того же Ильзата Ахметова катастрофически мало игровых минут. В чём логика россиянам переходить в «Зенит»?
– Ильзат выходил в Кубке, и, по-моему, у него были травмы. Он хороший футболист, уровень у него есть. На данный момент российским игрокам очень тяжело перейти в «Зенит» и стать там основными игроками, – приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Росси в шести последних сезонах подряд. Костяк команды построен из легионеров.

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