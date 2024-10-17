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Оливер Кан поздравил сборную Англии с назначением Томаса Тухеля

Оливер Кан поздравил сборную Англии с назначением Томаса Тухеля
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Бывший председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поздравил сборную Англии с назначением немецкого специалиста Томаса Тухеля на пост главного тренера.

«Поздравляю сборную Англии! Желаю Томасу Тухелю больших успехов на этом новом захватывающем этапе карьеры — за исключением матчей с национальной командой Германии», — написал Кан в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Томас Тухель возглавит сборную Англии с 2025 года. Предыдущим местом работы 51-летнего Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. В Англии немецкий специалист работал во главе лондонского «Челси», который привёл к победе в Лиге чемпионов. Также Томас работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

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