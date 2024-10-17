Игрок «Балтики» Терентьев: скучаю по РПЛ, команде надо туда вернуться

Защитник калининградской «Балтики» Денис Терентьев высказался о желании вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

«Я скучаю по РПЛ. Но мне поступило предложение от «Балтики». Я принял этот вызов. Очень хочется вернуть «Балтику» в РПЛ. Потому что я побывал там в составе прежней команды и мне понравился город. «Балтика» здорово выглядела, но к сожалению, покинула РПЛ. Нам надо туда вернуться.

В этом году очень сильное первенство в Первой лиге: интересно играть, уровень футбола хороший. Но, конечно, нужно возвращаться в РПЛ. И желательнее, конечно, с первых двух мест, однако и третье-четвёртое место играют стыковые. Будем надеяться и стараться попасть на первые два места», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.