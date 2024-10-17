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Капитан «Ростова» Глебов: хочется «понюхать», что творится в Европе

Капитан «Ростова» Глебов: хочется «понюхать», что творится в Европе
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Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о желании переехать в Европу. Он заявил, что не хотел бы переходить в состав аутсайдера одного из европейских чемпионатов. Глебов считает, что в Европу есть смысл уезжать только в команду с задачей.

– Вы хотите играть в Европе? Или вас всё устраивает в России?
– Хотелось бы «понюхать», что творится в Европе, а в Россию всегда можно вернуться.

– Вы бы поехали в условную Бельгию?
– Смотря в какую команду. Уезжать из РПЛ в команду несильного чемпионата не стал бы – какой смысл кусаться и бороться за стыки и спасение от вылета? Перешёл бы не в топ-команду, а в хорошую, под задачу, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Глебова заинтересованы «Зенит» и «Спартак». Однако до трансфера дело пока не дошло.

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