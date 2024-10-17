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Глебов рассказал, что выбрал бы между переходом в российский топ-клуб и переездом в Европу

Глебов рассказал, что выбрал бы между переходом в российский топ-клуб и переездом в Европу
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, что он выбрал бы между переходом в российский топ-клуб и переездом в Европу.

— Что бы вы выбрали — переход в российский топ-клуб или отъезд в другой чемпионат?
— Какой?

— Топ-5.
— Наверное, поехал бы в Европу и попробовал свои силы там. Есть желание посмотреть, что там — на быт футболистов, на тренировки и игры, почувствовать европейский футбол, — приводит слова Глебова «РИА Новости Спорт».

Глебову 24 года, он является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». Профессиональную карьеру полузащитник начинал в дагестанском «Анжи». За «Ростов» Данил выступает с 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 8 млн. В нынешнем сезоне Глебов провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. «Ростов» после 11 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 занимает девятое место в турнирной таблице.

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