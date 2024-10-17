Наумов уверен, что «Спартак» отберёт очки у «Краснодара»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится в субботу, 19 октября. По мнению Наумова, «Спартак» отберёт очки у «Краснодара».

— Вы считаете, что «Спартак» отберёт очки у «Краснодара» в этом туре?

— Да. По крайней мере, вничью они сыграть могут. Это будет сложная встреча для южан. У красно-белых уже заканчивается поиск оптимального состава и игра стабилизируется, а это значит, что «Спартак» будет выглядеть гораздо лучше, — приводит слова Наумова интернет-портал «Евро-Футбол.ру».

Напомним, после 11 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» идёт на шестом месте.