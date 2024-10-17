Нигматуллин: Винисиус капризный для «Золотого мяча», больше нравятся Ямаль и Холанд

Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался о претендентах на «Золотой мяч».

«Если учитывать торжество испанского футбола, мне кажется, что «Золотой мяч» выиграет кто-то из испанцев. Родри — хороший футболист, но чем-то недотягивает до этой награды. Называют ещё Винисиуса, однако он мне не нравится. У меня совсем другие ассоциации с человеком, который получает «Золотой мяч». Это примерно как «Джентльмен года». А Винисиус слишком капризный для «Золотого мяча». Мне гораздо больше нравится Ямаль, а также Холанд со своей суперзабиваемостью», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.