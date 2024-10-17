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Хавбек «Динамо» Артур заявил, что мечтает стать чемпионом России с бело-голубыми

Хавбек «Динамо» Артур заявил, что мечтает стать чемпионом России с бело-голубыми
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Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес заявил, что мечтает выиграть чемпионский титул вместе с бело-голубыми.

— Какая у тебя мечта?
— Стать чемпионом с «Динамо», — приводят слова Гомеса «Известия».

Артуру Гомесу 26 лет, за «Динамо» бразилец выступает с 2024 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 3,5 млн. В нынешнем сезоне Артур провёл за «Динамо» шесть матчей во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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