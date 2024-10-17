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Кафанов оценил старт карьеры Сафонова в «ПСЖ»

Кафанов оценил старт карьеры Сафонова в «ПСЖ»
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. Российский вратарь присоединился к чемпиону Франции в летнее трансферное окно — 2024.

«У него всё хорошо складывается. Было достаточно времени на адаптацию, около двух месяцев. Так сложилось, что благодаря травме Доннаруммы ему дали шанс дебютировать. Все матчи Матвей отыграл на уровне чемпионата, который сильнее уровня чемпионата России. Он показал тренерам «ПСЖ», что у них есть два достойных вратаря», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 20 млн. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижан три матча во всех турнирах, пропустив два мяча.

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