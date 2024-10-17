Хавбек «Ростова» Глебов: цель? Сыграть в Лиге чемпионов и на чемпионате мира

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, какую цель ставит перед собой. Российский хавбек хочет сыграть в Лиге чемпионов, а также на чемпионате мира или на чемпионате Европы.

— Какие цели вы ставите перед собой?

— Хочется сыграть в Лиге чемпионов. Надеюсь, скоро сборную допустят и тогда удастся сыграть на чемпионате мира или на чемпионате Европы, — приводит слова Глебова «РИА Новости Спорт».

Глебову 24 года, он является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». Профессиональную карьеру полузащитник начинал в дагестанском «Анжи». За «Ростов» Данил выступает с 2019 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 8 млн. В нынешнем сезоне Глебов провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. «Ростов» после 11 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 занимает девятое место в турнирной таблице.