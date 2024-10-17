Нигматуллин: хочется увидеть, насколько у «Краснодара» серьёзные претензии на чемпионство

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 12-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 19 октября.

«Спартак» — «Краснодар» — прекрасный матч. Очень интересно посмотреть, как «Краснодар» проявит себя в Москве. А также хочется увидеть, насколько у «быков» серьёзные претензии на чемпионство. «Спартаку» же не хватает стабильности, поэтому у Станковича в этом матче есть шанс показать, насколько качественно он работает с командой, что-то противопоставив в игре против лидера РПЛ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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