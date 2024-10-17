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Игорь Колыванов: многие согласятся, что «Краснодар» — самая интересная команда в РПЛ

Игорь Колыванов: многие согласятся, что «Краснодар» — самая интересная команда в РПЛ
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Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Встреча состоится в субботу, 19 октября. По мнению Наумова, «Спартак» отберёт очки у «Краснодара».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

«Спартак» и «Краснодар» — это две суперкоманды. «Краснодар» в этом году сильно удивляет — команда очень сильно преобразилась. Самое главное, что у «быков» стала цельная команда, где нет разрывов в обороне, а атакующий потенциал сумасшедший. Многие правильно отмечают, что давно не было такого «Краснодара». У них есть лицо команды. Наверное, многие согласятся, что «Краснодар» — самая интересная команда в РПЛ.

А «Спартак» есть «Спартак». Команда периодически показывает хорошие матчи, а периодически бывают спады. Понятно, что Станкович хочет построить футбол европейского уровня, но это непросто. Я жду красивого матча с большим количеством моментов. Обе команды не будут играть от обороны», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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