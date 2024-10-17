Мбаппе заверил «Реал», что «ПСЖ» стоит за обвинениями игрока в изнасиловании — Cadena Ser

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заверил «Королевский клуб», что за обвинениями в изнасиловании, направленными против него, стоит «ПСЖ» и лично президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, 25-летний футболист считает, что сложившаяся ситуация является «ловушкой» от Аль-Хелаифи. Подчёркивается, что сведения о потенциальной вине Мбаппе в изнасиловании распространяют СМИ, находящиеся под контролем «ПСЖ».

Напомним, на текущий момент Мбаппе и «ПСЖ» ведут судебную тяжбу по причине задолженности клуба перед нападающим в размере € 55 млн.

Ранее полиция начала расследование по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья останавливались во время поездки в Швецию.

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