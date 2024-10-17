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Глушаков: сборная России победит команду Медиалиги со счётом 8:0, как Кубу

Глушаков: сборная России победит команду Медиалиги со счётом 8:0, как Кубу
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о потенциальном матче российской национальной команды со сборной Медиалиги.

«Сборной России, может, и нужно было сыграть со сборной Медиалиги, раз никого из соперников не нашли в этот раз. Но, при всём уважении к футболистам Медиалиги, игроки сборной России намного сильнее. И результат в этом матче получился бы, как в игре с Кубой (8:0) — разгром», — приводит слова Глушакова Metaratings.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
8 : 0
Куба
1:0 Обляков – 22'     2:0 Головин – 30'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Сильянов – 55'     5:0 Соболев – 66'     6:0 Пруцев – 68'     7:0 Кривцов – 74'     8:0 Мостовой – 78'    

Сборная России провела товарищеский матч с Кубой в ноябре 2023 года. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

37-летний футболист принял участие в 57 матчах за российскую национальную команду во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Также в этих встречах Глушаков получил девять жёлтых карточек.

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