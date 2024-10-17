Глушаков: сборная России победит команду Медиалиги со счётом 8:0, как Кубу

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о потенциальном матче российской национальной команды со сборной Медиалиги.

«Сборной России, может, и нужно было сыграть со сборной Медиалиги, раз никого из соперников не нашли в этот раз. Но, при всём уважении к футболистам Медиалиги, игроки сборной России намного сильнее. И результат в этом матче получился бы, как в игре с Кубой (8:0) — разгром», — приводит слова Глушакова Metaratings.

Сборная России провела товарищеский матч с Кубой в ноябре 2023 года. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».

37-летний футболист принял участие в 57 матчах за российскую национальную команду во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Также в этих встречах Глушаков получил девять жёлтых карточек.

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