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В РПЛ сообщили о результатах инспекции качества поля в Самаре

В РПЛ сообщили о результатах инспекции качества поля в Самаре
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Комиссия Российской Премьер-Лиги рассказала о результатах проверки качества поля на «Солидарность Самара Арене».

«Комиссия РПЛ провела инспекцию футбольного покрытия на «Солидарность Самара Арене». Отмечена положительная динамика роста газона. Рекомендован комплекс мероприятий по уходу за покрытием», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Напомним, ближайший матч на арене состоится в пятницу, 18 октября. На поле встретятся «Акрон» и «Зенит». Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» (26) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-го тура, «Акрон» (12) находится на восьмой строчке.

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