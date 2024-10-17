В РПЛ сообщили о результатах инспекции качества поля в Самаре

Комиссия Российской Премьер-Лиги рассказала о результатах проверки качества поля на «Солидарность Самара Арене».

«Комиссия РПЛ провела инспекцию футбольного покрытия на «Солидарность Самара Арене». Отмечена положительная динамика роста газона. Рекомендован комплекс мероприятий по уходу за покрытием», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Напомним, ближайший матч на арене состоится в пятницу, 18 октября. На поле встретятся «Акрон» и «Зенит». Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Зенит» (26) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-го тура, «Акрон» (12) находится на восьмой строчке.