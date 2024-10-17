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«Манчестер Юнайтед» включил Монтеллу в шорт-лист на должность тренера — Ajansspor

«Манчестер Юнайтед» включил Монтеллу в шорт-лист на должность тренера — Ajansspor
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла был включён «Манчестер Юнайтед» в шорт-лист специалистов на должность наставника «красных дьяволов». Об этом сообщает Ajansspor в соцсети Х (ранее Twitter).

Итальянский специалист занял пост главного тренера турецкой национальной команды в сентябре 2023 года. За этот период под его руководством сборная Турции провела 17 матчей во всех турнирах, в которых она девять раз одержала победу, три раза сыграла вничью и пять раз потерпела поражение.

До того, как возглавить сборную Турции, Монтелла тренировал «Милан», «Севилью», «Фиорентину», «Рому».

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