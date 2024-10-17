Андрей Аршавин рассказал о значении ЮФЛ для российского футбола

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что создание Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) в России является большим прорывом.

«ЮФЛ — это большой прорыв для юношеского футбола в России. Когда СССР развалился, структура исчезла вообще. Все оставались отдельно, непонятно что было. Сейчас сделали федеральную ЮФЛ. Сильные играют с сильными. Очень большую мотивацию регионам дал межрегиональный ЮФЛ.

Футбол в регионах прозябал. Это помогает возрождению футбола. Ни в коем случае нельзя обрезать межрегиональные лиги. Те же скауты могут смотреть матчи удалённо и приглашать детей. Это даёт возможности детям дорасти до профессионального футбола», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

ЮФЛ запустилась в 2019 году и стала первым большим соревнованием для воспитанников российских академий по всей стране. До отстранения российских команд от участия в международных турнирах победитель вместе с трофеем получал и путёвку в Юношескую лигу УЕФА. Юношеская футбольная лига разделена на три категории: ЮФЛ-1 (для ребят до 18 лет, раньше была до 19), ЮФЛ-2 (до 17 лет, раньше была до 18) и ЮФЛ-3 (до 16 лет, раньше была до 17).

Ранее в РФС заявили, что содержание Юношеской футбольной лиги в совокупности обходится в сумму более 2,5 млрд рублей в год.