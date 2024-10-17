Валерий Гладилин: у Дзюбы осталась харизма, благодаря которой он будет напрягать «Зенит»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом». Игра состоится завтра, 18 октября, в 18:00 мск.

«Я не уверен, что Дзюба будет играть в матче с «Зенитом». Но даже если он выйдет, то будет стараться, хотя уже на финишной прямой и является зависимым футболистом. Однако у Артёма осталась его харизма, благодаря которой он будет напрягать соперников и бороться.

«Акрону» будет очень сложно сыграть с «Зенитом» хотя бы вничью. Питерская команда — фаворит, и ей нельзя терять очки, так как шесть клубов претендуют на чемпионство. Если «Зенит» сейчас потеряет очки, то потом будет очень сложно доставать их», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.