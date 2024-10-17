Бабурин: Кононов один их тех тренеров, которые не сильно вмешиваются в игру

Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал об особенностях работы с главным тренером клуба Олегом Кононовым.

— Олег Георгиевич, наверное, не так эмоционален. Он из тех тренеров, которые не сильно вмешиваются в игру. Ведёт себя более спокойно. Это его стиль. Как показал наш результат в его отсутствие, какое-то влияние Кононова на бровке есть.

— То, что он неэмоционален — это плюс или минус?

— Для всех по-разному. Всё сравнивают с опытом работы с разными тренерами. Наверное, то, что у нас есть результат в Первой лиге и то, что показываем хорошую игру и у нас хороший коллектив — это только плюс, — сказал Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.