Луис Энрике близок к продлению контракта с «ПСЖ» до 2027 года — Mundo Deportivo

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике близок к пролонгации трудового соглашения с французским грандом до 2027 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи верит в дальнейшее развитие проекта «ПСЖ» под руководством испанского специалиста.

Действующий контракт Энрике с французским грандом заканчивается летом 2025 года. 54-летний специалист возглавил «ПСЖ» в июле 2023 года. За этот период парижский клуб выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.

После семи туров нынешнего сезона Лиги 1 «ПСЖ» набрал 17 очков и занимает второе место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: