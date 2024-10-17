Луис Энрике близок к продлению контракта с «ПСЖ» до 2027 года — Mundo Deportivo

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике близок к пролонгации трудового соглашения с французским грандом до 2027 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи верит в дальнейшее развитие проекта «ПСЖ» под руководством испанского специалиста.
Действующий контракт Энрике с французским грандом заканчивается летом 2025 года. 54-летний специалист возглавил «ПСЖ» в июле 2023 года. За этот период парижский клуб выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции.
После семи туров нынешнего сезона Лиги 1 «ПСЖ» набрал 17 очков и занимает второе место.
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