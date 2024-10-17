Валерий Непомнящий пошутил о причине создания «Спартака»

Отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром», а также пошутил относительно причины создания московской команды.

«Спартак» создан для того, чтобы у журналистов был кусок хлеба (смеётся). Это такая команда, что от неё можно всего ожидать. Они легко могут проиграть аутсайдеру и обыграть лидера. Красно-белые сейчас хорошо готовы.

Но «Краснодар» – это и вовсе феномен. Вспомните, три матча – ничьи в начале чемпионата, а сейчас первые в чемпионате. Плюс в оптимальном состоянии лидеры команды. И если меня спросите: «Кто фаворит?» – я отвечу: «Обе команды». Потому что действительно и те, и другие привлекают наше внимание. Но кто победит, не знаю», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Игра состоится в субботу, 19 октября. Матч пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» после 11 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Подопечные Мурада Мусаева набрали 27 очков. «Быки» — единственная команда в этом сезоне РПЛ, которая на данный момент не имеет ни одного поражения. «Спартак» занимает шестое место, набрал 19 очков.