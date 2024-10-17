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Колыванов: Месси и Роналду стали старенькими — будем ждать звёздочек, как Ямаль

Колыванов: Месси и Роналду стали старенькими — будем ждать звёздочек, как Ямаль
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Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался об отсутствии среди претендентов на «Золотой мяч» Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Отсутствие Месси и Роналду в претендентах на «Золотой мяч» ничего не значит для мирового футбола. Они уже стали старенькими. Надеюсь, что другие подрастут, и будем ждать новых звёздочек, как Ямаль. Он красавчик, но самое главное, чтобы его сильно не били», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), трофей Яшина (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.

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