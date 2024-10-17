Экс-игрок «Спартака» Обухов высказался о завершении карьеры Эйдена Макгиди

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов поделился мнением о завершении карьеры экс-вингером красно-белых Эйденом Макгиди.

«Макгиди был хорошим легионером, но не могу сказать, что одним из лучших. Он особо ничем не отличался в команде — типичный ирландский парень. Макгиди — хороший и талантливый футболист с очень быстрыми ногами и своим фирменным финтом», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ирландский футболист выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2014 год. За этот период он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 28 результативными передачами.

Самые титулованные футбольные клубы России: