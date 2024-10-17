Защитник «Балтики» Кирилл Маляров — о матче с «Торпедо»: мы могли забить даже больше

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:0) в пятом раунде Кубка России.

«Не сказал бы, что было легко. В принципе, они держали мяч. Мы использовали все свои моменты, хотя могли даже ещё больше забить по итогу. Действовали вторым номером, а в итоге получилось, что забили четыре гола. Главное — победа. Мы хорошо оборонялись, что и стало залогом успеха. Самое главное, что сыграли «на ноль». Соперник старался нагнетать опасность у наших ворот, но «Балтика» выстояла.

Это реванш за поражение в Первой лиге? Нет, это вообще другое соревнование. Главное, что мы прошли дальше в Кубке России. Понятно, что проигрывать никто не хочет. Да, та неудача в Первой лиге была неприятной, но так сложилось», — приводит слова Малярова Metaratings.ru.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.