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Daily Mail: Томас Франк — главный кандидат на замену тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Daily Mail: Томас Франк — главный кандидат на замену тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк является главным кандидатом на замену нидерландскому специалисту Эрику тен Хагу, возглавляющему «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, в руководстве «красных дьяволов» хорошо осведомлены об уровне профессионализма Франка и готовности работать в рамках определённой структуры. Однако в стане манкунианцев также понимают, что у датского специалиста нет опыта работы с топ-клубами.

Франк занимает должность главного тренера «Брентфорда» с 2018 года. После семи туров чемпионата Англии подопечные Франка набрали 10 очков и занимают 11-е место. «Манчестер Юнайтед» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

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