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Капитан «Ростова» Данил Глебов: у меня задача — выигрывать каждую игру

Капитан «Ростова» Данил Глебов: у меня задача — выигрывать каждую игру
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Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своих задачах на сезон, а также о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

–У меня задача – выигрывать каждую игру. Цель на сезон – быть как можно выше. Команда у нас молодая, не такая мастеровитая, как у московских клубов, «Краснодара» или у питерцев. Где-то за счёт желания и удачи у нас есть какие-то шансы. Когда чего-то одного нет, конкурировать тяжеловато.

– С кем конкурировать?
– «Краснодар», Питер, Москва. Условно, за счёт чего мы можем обыграть «Зенит»? За счёт выполнения тренерской установки, удачи. Разве у нас футболисты мастеровитее, чем у «Зенита»? — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 27 очками, следом за ним – московский «Локомотив» с таким же количеством очков, на третьем месте – «Зенит» с 26 очками. «Ростов» располагается на девятом месте. В активе у клуба 12 очков.

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