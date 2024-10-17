Полузащитник «Балтики» Иван Зазвонкин охарактеризовал Андрея Талалаева

Полузащитник «Балтики» Иван Зазвонкин поделился мнением о главном тренере клуба Андрее Талалаеве. О назначении Талалаева в «Балтику» было объявлено 6 сентября.

«Талалаев очень серьёзный тренер, со своими игровыми принципами. Ничего сложного в его требованиях нет. Мне всё понятно. Андрей Викторович выведет «Балтику» в РПЛ. В прошлом сезоне он это сделал с «Химками», — приводит слова Зазвонкина «РБ Спорт».

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 24 очка за 14 матчей. На первой строчке располагается московское «Торпедо» (26).

В качестве главного тренера «Химок» в прошлом сезоне Талалаев стал досрочным победителем первенства и вернул команду в Премьер-Лигу.