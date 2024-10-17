Данил Глебов: надо говорить не о «Зените», а о других командах, которые хорошо начали

Хавбек «Ростова» Данил Глебов прокомментировал отставание «Зенита» в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Это говорит о том, что у многих команд хороший старт – у «Локомотива», например. Команда на подъёме, хорошо играет, по-футбольному ей фартит. «Краснодар» в этом сезоне ещё ни разу не проиграл. Надо говорить не о «Зените», а о других командах, которые хорошо начали и не теряют очки. «Краснодар» и «Локомотив» начали так же, как и «Зенит», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после 11 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар». Клуб набрал 27 очков, точно так же, как и московский «Локомотив», который идёт на второй строчке рейтинга. Замыкает тройку «Зенит» с 26 очками в активе. ФК «Ростов» занимает лишь девятое место турнирной таблицы с 12 очками в запасе.