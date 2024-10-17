Экс-полузащитник «Спартака» Хурадо отреагировал на завершение карьеры Макгиди

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Хурадо прокомментировал информацию о завершении карьеры экс-вингером красно-белых Эйденом Макгиди.

«Он был очень важным игроком для «Спартака». Магкиди — хороший игрок с сильными качествами. Мы с ним не общались, потому что не понимали язык друг друга. Для меня было тяжело общаться с другими игроками из-за языка», — сказал Хурадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ирландский футболист выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2014 год. За этот период он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 28 результативными передачами.