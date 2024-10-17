Защитник «Крыльев Советов» Солдатенков рассказал о своих взаимоотношениях с Мендесом

Капитан и защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал свои взаимоотношения с новичком клуба полузащитником Виктором Мендесом.

«Пока не могу уверенно сказать, усилил ли Мендес «Крылья» своим приходом или нет, потому что Виктор недавно присоединился к команде и пока не особо много игровой практики получает. По каким-то человеческим качествам тоже трудно сказать, мы с ним плотно не общались. Языковой барьер всё-таки присутствует», — приводит слова Солдатенкова Legalbet.

Напомним, хавбек Виктор Мендес перешёл из ЦСКА в «Крылья Советов» 12 сентября на правах аренды. С этого момента 25-летний игрок провёл пять матчей в составе самарцев и ещё не отметился результативными действиями.