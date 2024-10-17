«Ювентус» удивлён интервью Погба, где он заявил о желании остаться в клубе — Tuttosport

В «Ювентусе» были удивлены интервью полузащитника Поля Погба, в котором он заявил о желании остаться в туринском клубе после того, как закончится его дисквалификация за употребление допинга. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, данное интервью французского футболиста не было согласовано со «старой синьорой». Подчёркивается, что на текущий момент «Ювентус» не видит Погба частью команды.

7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении дисквалификации Погба с четырёх лет до 18 месяцев. Таким образом, полузащитник сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Погба поздравил Стефена Карри с победой в матче с Сербией: