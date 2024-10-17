Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» удивлён интервью Погба, где он заявил о желании остаться в клубе — Tuttosport

«Ювентус» удивлён интервью Погба, где он заявил о желании остаться в клубе — Tuttosport
Комментарии

В «Ювентусе» были удивлены интервью полузащитника Поля Погба, в котором он заявил о желании остаться в туринском клубе после того, как закончится его дисквалификация за употребление допинга. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, данное интервью французского футболиста не было согласовано со «старой синьорой». Подчёркивается, что на текущий момент «Ювентус» не видит Погба частью команды.

7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении дисквалификации Погба с четырёх лет до 18 месяцев. Таким образом, полузащитник сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Материалы по теме
Погба — о Тухеле: англичане должны быть счастливы, что получили такого тренера

Погба поздравил Стефена Карри с победой в матче с Сербией:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android