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Мостовой: думал, Макгиди закончил с футболом лет 5 назад. Хороший легионер, но не лучший

Мостовой: думал, Макгиди закончил с футболом лет 5 назад. Хороший легионер, но не лучший
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Бывший футболист московского Спартака Александр Мостовой высказался о завершении карьеры экс-вингера красно-белых Эйдена Макгиди.

«Я удивлён завершением карьеры Макгиди. Думал, он закончил с футболом лет пять назад. Не могу сказать, что это один из самых ярких легионеров в «Спартаке». Лучше о нём спрашивать тех, кто с ним играл. Для меня он не был каким-то выделяющимся. Да, хороший и сильный легионер, но не лучший», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ирландский футболист выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2014 год. За этот период он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 28 результативными передачами.

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