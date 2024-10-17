Мостовой: думал, Макгиди закончил с футболом лет 5 назад. Хороший легионер, но не лучший

Бывший футболист московского Спартака Александр Мостовой высказался о завершении карьеры экс-вингера красно-белых Эйдена Макгиди.

«Я удивлён завершением карьеры Макгиди. Думал, он закончил с футболом лет пять назад. Не могу сказать, что это один из самых ярких легионеров в «Спартаке». Лучше о нём спрашивать тех, кто с ним играл. Для меня он не был каким-то выделяющимся. Да, хороший и сильный легионер, но не лучший», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ирландский футболист выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2014 год. За этот период он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 28 результативными передачами.