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«Барселона» проявляет интерес к лидеру нападения «Лилля» — Моретто

«Барселона» проявляет интерес к лидеру нападения «Лилля» — Моретто
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«Барселона», а также «Интер» и «Ювентус» проявляют интерес к 24-летнему центральному нападающему «Лилля»
Джонатану Дэвиду, который не намерен продлевать контракт с французским клубом, заканчивающийся летом 2025 года. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клуб, который захочет подписать канадского футболиста, должен рассчитывать, что он запросит большую заработную плату, а также комиссионные для своего агента.

В нынешнем сезоне Дэвид принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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