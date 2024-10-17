Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Зазвокин рассказал, какому клубу желает выиграть РПЛ в этом сезоне

Игрок «Балтики» Зазвокин рассказал, какому клубу желает выиграть РПЛ в этом сезоне
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин, выступающий в этом сезоне на правах аренды за калининградскую «Балтику», рассказал, что желает бело-голубым выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Слежу за «Динамо» в чемпионате России. Там мои друзья. «Динамо» — хороший клуб с качественными футболистами. Пусть они займут первое место и станут чемпионами в этом сезоне», — приводит слова Зазвонкина «РБ Спорт».

«Динамо» после 11 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Зазвонкин в текущем сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 275 тыс.

Материалы по теме
Полузащитник «Балтики» Иван Зазвонкин охарактеризовал Андрея Талалаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android