Игрок «Балтики» Зазвокин рассказал, какому клубу желает выиграть РПЛ в этом сезоне

Полузащитник московского «Динамо» Иван Зазвонкин, выступающий в этом сезоне на правах аренды за калининградскую «Балтику», рассказал, что желает бело-голубым выиграть РПЛ в этом сезоне.

«Слежу за «Динамо» в чемпионате России. Там мои друзья. «Динамо» — хороший клуб с качественными футболистами. Пусть они займут первое место и станут чемпионами в этом сезоне», — приводит слова Зазвонкина «РБ Спорт».

«Динамо» после 11 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Зазвонкин в текущем сезоне сыграл три матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 275 тыс.