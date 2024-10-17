Николай Наумов: «Зенит» снова станет первым

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов дал свой прогноз на распределение команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Многое не поменяется в ближайшее время, за исключением того, что «Зенит» снова станет первым. Всё-таки «Краснодар» и «Локомотив» ещё могут допускать оплошности с командами среднего уровня. А «Зенит» это уже исключит и максимально постарается взять очки с середняками. Что касается железнодорожников и «быков», может быть потеря очков в ближайшем туре, и тогда команда Семака опять станет первой», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол».

Напомним, ФК «Краснодар» занимает первое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 27 очками. Следом за ним идёт «Локомотив» с таким же количеством очков.