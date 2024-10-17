Аморим прокомментировал информацию, что он может стать новым тренером «Ман Сити»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос, пойдёт ли он на работу в «Манчестер Сити» по примеру спортивного директора португальского клуба Угу Вианы, который займёт аналогичную должность в стане «горожан». Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Аморим может заменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера манкунианцев.

«У нас разные пути [с Вианой]. У нас есть профессиональные отношения, которые не будут длиться вечно. Уго Виана хочет побеждать больше, чем кто-либо в «Манчестер Сити». В «Спортинге» ничего не изменилось. Ничего. Всё останется по-прежнему до конца сезона», — приводит слова Аморима TEAMtalk со ссылкой на Cabine Desportiva.

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