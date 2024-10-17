Виталий Кафанов назвал самые сильные вратарские школы России на данный момент

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов назвал две самые сильные школы в России с точки зрения качества подготовки голкиперов. Это школы из Краснодара и Санкт-Петербурга.

– В сентябре вы назвали краснодарскую школу вратарей сильнейшей наравне с петербургской. Как вы сами себе объясняете, почему именно в Краснодаре за последние годы выросли пять вратарей РПЛ (Адамов, Агкацев, Кокарев, Сафонов, Латышонок)?

— Это говорит о том, что краснодарская школа очень сильная. Но также надо говорить про Санкт-Петербург, потому что оттуда играют сейчас восемь вратарей. Сейчас это самые сильные вратарские школы страны, — приводит слова Кафанова Metaratings.

Ранее Кафанов говорил, что сейчас наблюдается расцвет российской вратарской школы. Некоторые российские голкиперы на данный момент выступают в Европе. Например, голкипер «ПСЖ Матвей Сафонов. Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 20 млн. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижан три матча во всех турнирах, пропустив два мяча.