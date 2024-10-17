Канчельскис: Макгиди — яркий легионер, но в истории «Спартака» бывали и получше

Экс-полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал уход полузащитника «Спартака» Эйдена Макгиди.

«Макгиди был ярким легионером, но в истории «Спартака» бывали и получше. В команде были получше иностранцы: Видич, который ушёл в «Манчестер Юнайтед», и какое бы к нему ни было отношение, — Промес», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ирландский футболист выступал в составе «Спартака» с 2010 по 2014 год. За этот период он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 28 результативными передачами.