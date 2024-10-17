Экс-полузащитник «Спартака» Маркитесов: Джикии ещё не поздно попасть в топ-клуб РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Маркитесов высказался о перспективах защитника Георгия Джикии после перехода в ФК «Химки».

«Георгий Джикия был лидером и капитаном, всегда помогал мне и тем, кто поднимался в первую команду, где-то мог подпихнуть, но всё по делу. Он был лидером раздевалки, все всегда шли за ним, он сплачивал коллектив. Немного расстроился, когда он ушёл из «Спартака».

Джикия — защитник уровня сборной России, мог играть и в других топовых командах РПЛ. Не знаю, почему не получилось, но ещё не поздно», — сказал Маркитесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.